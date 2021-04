Canalys nous aurait-il fait une IDC ? L’organisme d’analyse des marchés vient de livrer ses estimations de ventes de smartphones pour le Q1 2021. Au niveau mondial, les livraisons de mobiles ont progressé de 27%, mais l’iPhone ferait mieux que la moyenne du marché, avec une progression de 41%. Jusqu’ici tout va bien, même si l’on constate un énorme décalage entre la progression des ventes d’iPhone estimée par Canalys et la progression du CA de la division iPhone (+65%).

Tout se complique lorsque Canalys tente d’estimer le nombre d’iPhone écoulés. En appliquant une croissance de 41% sur le score du premier trimestre 2020 (soit 37 millions d’iPhone écoulés selon Canalys), on se retrouve donc logiquement avec 52 millions d’iPhone (52,4 millions exactement). 52 millions d’iPhone pour un chiffre d’affaires d’environ 48 milliards de dollars, cela correspond à un prix moyen d’achat d’iPhone d’ environ 923 dollars… ce qui est tout bonnement impossible. Le précédent « record » de prix moyen de vente d’iPhone oscille en effet aux alentours des 800 dollars. 923 dollars l’iPhone, cela signifierait que les acheteurs ont essentiellement acheté des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Problème, ce sont bien les iPhone 12 qui se sont le mieux vendu ce trimestre, sans oublier que les modèles iPhone 11, iPhone SE et iPhone XR sont toujours disponibles à la vente sur le site d’Apple.

IDC avait commis une erreur de calcul (et donc d’estimation des ventes d’iPhone) similaire lors du premier trimestre 2019, une erreur grossière portant sur un prix moyen déjà surévalué à 850 dollars. Le journaliste Neil Cybart n’avait pas hésité à tacler vertement IDC pour cette bourde. L’erreur de Canalys est encore plus manifeste ici, mais il est tout à fait possible que les chiffres aient été compilés avant la publication des résultats d’Apple. Si l’on prend pour acquis les 800 dollars de prix moyen de vente, Apple aurait du écouler 60 millions d’iPhone, et non 52 millions, pour réaliser un CA de 48 milliards de dollars. Un écart d’estimation considérable.