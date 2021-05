C’est peu dire que l’œuvre de Tom Clancy inspire les studios Ubisoft. Après le succès de la série des Splinter Cell, c’est au tour de The Division de servir de clef de voute des créations à venir. Ubisoft a publié hier un compte rendu de le franchise, qui semble désormais composer une « division » à part entière du catalogue Ubisoft (désolé pour le jeu de mot). The Division 1&2, The Division Royale (un… battle royale), The Division Heartland (un spinoff du jeu original), les déclinaisons sont nombreuses, mais ce qui nous intéresse, c’est bien évidemment la présence dans le tableau d’un The Division Mobile !

Le jeu vidéo « de tir tactique » post-apo s’ouvre donc un chemin vers nos iPhone, et l’on espère bien sûr que cette adaptation ne trahira pas (trop) le matériau d’origine. En revanche, quelle sur soit la qualité finale du jeu, on aura droit sans doute à du free-to-play. Il n’y a plus qu’à attendre des infos plus détaillées lors du prochain E3.