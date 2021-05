Apple a recruté Stella Low, qui devient sa nouvelle vice-présidente de la communication, et ce à l’échelle mondiale. Elle était auparavant chez Cisco et se rapporte directement à Tim Cook.

Stella Low débarque chez Apple

Apple n’a plus eu de vice-président de la communication depuis deux ans maintenant. Le prédécesseur de Stella Low est Steve Dowling, qui a quitté ses fonctions en 2019 et qui était également en charge de la partie presse. Depuis, Phil Schiller s’occupe en partie de la partie presse. L’arrivée de Stella Low va toutefois changer la donne.

L’arrivée de Stella Low a été confirmée par Apple auprès de BuzzFeed :

Stella apporte son expérience et son leadership remarquables aux équipes de communication mondiale d’Apple. Apple a une histoire importante à raconter – qu’il s’agisse des produits et services transformateurs que nous créons ou de l’impact positif que nous avons sur nos communautés et sur le monde – et Stella est une grande leader qui nous aidera à écrire le prochain chapitre.

Avant de travailler de rejoindre la société de Tim Cook, Stella Low était chez Cisco où elle occupait un poste similaire. Et avant cela, elle a géré les équipes de communication chez Unisys et Dell. Elle arrive en tout cas à un moment chargé où la communication, avec notamment le procès entre Apple et Epic Games.