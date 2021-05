Le hack de l’AirTag est déjà une réalité. Le chercheur en sécurité Stack Smashing a été en mesure de jailbreaker la balise d’Apple et faire des modifications qui ne sont normalement pas possibles.

Un premier hack/jailbreak pour l’AirTag

Le chercheur en sécurité indique qu’il a pu contourner les sécurités du microcontrôleur du AirTag, ce qui lui a permis de faire son hack. Un microcontrôleur est un circuit intégré qui rassemble les éléments essentiels d’un appareil.

Dumped the firmware and some important areas😀(am I missing any other important ones from the nRF52?) pic.twitter.com/G6NrMHPfxx — stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021

Cette opération a permis au chercheur en sécurité de modifier l’adresse NFC du traqueur d’objets d’Apple. Il montre le résultat dans une vidéo postée sur Twitter. Il y a l’AirTag modifié à gauche et un AirTag d’origine à droite. Celui-ci de gauche dispose d’une URL personnalisée qui s’affiche sur l’iPhone. Celui-ci de droite génère l’adresse officielle d’Apple (found.apple.com en l’occurrence).

Built a quick demo: AirTag with modified NFC URL 😎 (Cables only used for power) pic.twitter.com/DrMIK49Tu0 — stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021

Comme on peut s’en douter, cette pratique est potentiellement dangereuse. On peut imaginer un AirTag modifié qui traîne quelque part et une personne qui approche son smartphone de l’accessoire pour le signaler. Cette personne devra s’assurer que le lien est bien found.apple.com et non autre chose.

Apple n’a pas encore commenté publiquement le hack de son AirTag. Il est possible que le fabricant soit en mesure de le bloquer à distance en faisant une modification au niveau de ses serveurs. Mais cela reste à confirmer.

Pour rappel, un AirTag coûte 35 euros. C’est 119 euros pour le pack de quatre. Voici où acheter un ou plusieurs exemplaires :