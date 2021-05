Malheureusement il n’y a pas besoin d’AirTags pour « traquer » un individu sans son consentement. Un homme accusé de meurtre dans l’Orlando aurait attaché un iPhone (volé) à la voiture de sa future victime afin de la suivre à la trace. La Police de l’Etat a confirmé que l’iPhone (propriété d’un employé de Panda Express) était caché dans un sac de nylon lui même attaché sous le véhicule grâce à de puissants aimants.

Autre fait divers, aux conséquences moins dramatiques cette fois : un homme est entrée dans un Walmart de Georgie avant de repartir tranquillement avec 19 iPhone sous les bras. L’astuce ? Le malandrin s’état déguisé en vendeur Walmart, une « technique » de vol qui serait de plus en plus souvent utilisée. Le même voleur aurait ainsi subtilisé, d’une manière identique, des AirPods… et des jeux Nintendo Switch !

Apple ne veut pas que les « méchants » de ses séries utilisent un iPhone, mais dans la vraie vie, les malandrins aussi aiment goûter à la pomme…