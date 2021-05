L’app PS Remote Play (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) permet de jouer à ses jeux PS4 et PS5 directement sur son smartphone Android et iOS (à condition bien sûr de disposer de la console). Après la compatibilité PS5, l’app supporte désormais la manette DualSense. Mieux encore, les retours haptiques de la manette sont pris en compte avec les jeux de la PS5 ! La mise à jour 4.0.0 de l’app n’est opérante que sous iOS 14.5, seule version de l’OS capable de gérer en standard les manettes de la PS5 et de la Xbox Series X.



A noter qu’il n’existe pas d’équivalent du PS Remote Play pour les Xbox Series X et S, et l’on attend toujours le Game Pass sur nos iPhone (via le navigateur…). Reste aussi à dénicher une PS5 (pour la manette seul c’est plus simple), ce qui à l’heure actuelle s’apparente à trouver une marguerite en pleine banquise.