Apple annonce une mise à niveau du service Documents et données iCloud vers iCloud Drive, et ce à partir de mai 2022. Le premier va être complètement coupé l’année prochaine.

Migration de Documents et données iCloud vers iCloud Drive en mai 2022

Sur une page d’assistance, Apple indique que vous devez migrer votre compte vers iCloud Drive si vous utilisez encore Documents et données iCloud. Il y a toutes les étapes sur la page d’assistance. Et que va-t-il se passer si vous ne faites rien ? La migration s’effectuera automatiquement.

Lancé en 2014, iCloud Drive permet aux utilisateurs de stocker des fichiers, d’y accéder et de les partager facilement avec leurs amis et leur famille. Les documents stockés dans iCloud Drive sont synchronisés sur tous vos appareils et accessibles sur votre iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou PC, ou sur iCloud.com.

Vous pouvez accéder à vos fichiers sur les appareils qui ont iOS 8 ou une version ultérieure. Sur Mac, il faut être sous OS X Yosemite ou une version ultérieure. Sur les PC sous Windows avec l’utilitaire iCloud, c’est Windows 7 au minimum. Il y a également un accès depuis un navigateur Internet à l’adresse iCloud.com. Enfin, si vous utilisez un iPhone 4, vous pouvez accéder à iCloud Drive sur iCloud.com via Safari.