L’usine de Foxconn à Tamil Nadu en Inde est au ralenti pour ce qui est de la production des iPhone 12. Cela s’explique par le Covid-19 et la hausse du nombre de cas ces dernières semaines.

La production des iPhone 12 chez Foxconn en Inde a été divisée par deux. Plus de 100 employés ont été testés positifs au Covid-19 et la société a imposé une interdiction d’entrée dans son usine jusqu’à la fin mai. « Depuis hier, les employés ne sont autorisés qu’à sortir mais pas à entrer dans l’installation », a déclaré une source de Reuters. « Seule une petite partie de la production est conservée », a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué, Foxconn assure qu’il proposera une assistance médicale à ses employés :

Foxconn fait de la santé et de la sécurité de ses employés sa plus grande priorité et c’est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement local et les autorités de santé publique en Inde afin de relever les défis auxquels nous et toutes les entreprises sommes confrontés face à la crise du Covid-19.