Google propose Chrome 90 sur iPhone et iPad avec comme nouveauté le support des widgets. Cela nécessite d’avoir un appareil sur iOS 14 au minimum.

Les widgets que propose Google sur Chrome sont Recherche et Dinosaure. L’intérêt du premier est assez simple à deviner : il permet de faire une requête sur le moteur de recherche. En réalité, il est également possible d’entrer une URL, ouvrir un onglet en navigation privée, faire une recherche à la voix ou lancer l’appareil photo pour scanner un QR Code.

Le second widget permet de jouer au mini-jeu du dinosaure. Le principe est simple : vous contrôlez un dinosaure qui doit éviter les obstacles. Il suffit de toucher l’écran pour que le reptile saute. Plus vous irez loin et plus vous obtiendrez un score élevé. Ce mini-jeu apparaissait au départ quand les utilisateurs n’avaient plus de connexion Internet. Mais Google le propose à tout moment au vu de sa popularité, et ce depuis un moment maintenant.

Pour ajouter les widgets de Chrome, il suffit de mettre à jour l’application sur l’App Store. Une fois que c’est fait, ouvrez au moins une fois le navigateur puis revenez sur la page d’accueil d’iOS. Maintenez alors votre doigt quelque part sur l’écran, touchez le signe « + » en gauche puis sélectionnez Chrome dans la liste.

Google Chrome est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.