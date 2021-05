Apple a décidé de faire des changements au niveau de son application Podcasts avec iOS 14.6. Plusieurs utilisateurs la critiquent depuis iOS 14.5. Les changements avec la prochaine mise à jour vont tenter de faire plaisir à davantage de personnes.

Une nouvelle option dans l’application Podcasts sur iOS 14.6 permet de marquer tous les podcasts d’un programme comme lus. À l’inverse, il est possible de les marquer comme non-lus. Une option permet également de cacher les épisodes déjà joués.

Une autre option ajoute la possibilité de supprimer tous les podcasts téléchargés avec un seul bouton. À ce jour, les utilisateurs peuvent seulement effacer les épisodes un par un. Autant dire que cela peut rapidement être agaçant selon la quantité de contenus à retirer. D’autre part, une option offre la possibilité de récupérer des podcasts déjà retirés.

Comme l’a découvert le développeur Steve Moser, certaines fonctionnalités sont déjà disponibles dans la bêta d’iOS 14.6. D’autres sont présentes dans le code de la mise à jour, mais Apple ne les a pas encore activées. Elles pourraient arriver avec la version finale.

Also looks like Apple might let users access their “previous library” (pre- iOS 14.5) in Podcasts in iOS 14.6 beta 3.

