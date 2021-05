Checkra1n 0.12.4 est disponible aujourd’hui avec la correction d’un bug au niveau du jailbreak d’iOS 14.5. L’équipe en charge du jailbreak indique que cela concerne les appareils avec la puce A9X. Il s’agit en l’occurrence de la première génération de l’iPad Pro qui a vu le jour en 2017.

Selon les notes de version, les iPad Pro jailbreakés sous iOS 14.5 avec Checkra1n 0.12.3 ne pouvaient plus s’allumer. Checkra1n 0.12.4 vient corriger le tir. Les personnes qui ont jailbreaké leur tablette de 2017 avec la version précédente sont donc invitées à refaire le processus avec la mise à jour de ce soir. Aussi, la mise à jour corrige des problèmes de dépendance des paquets pour les tweaks.

#checkra1n 0.12.4 released with a hotfix for A9X devices on 14.5 and above.

Grab it at: https://t.co/0cUowiA5lW

— checkra1n (@checkra1n) May 11, 2021