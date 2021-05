Apple TV+ aurait eu 40 millions d’utilisateurs à la fin de 2020. Cette donnée ne vient pas d’Apple qui reste discret sur le sujet, mais du service d’analyse Statista.

Sur ces 40 millions d’utilisateurs d’Apple TV, plus de trois cinquième des personnes ne paieraient pas. Pourquoi ? Parce qu’elles profitent de la période d’essai gratuite. Apple offre une année complète pour son service de streaming aux utilisateurs qui achètent un iPhone, iPad, Apple TV ou Mac. Il se trouve qu’Apple a déjà étendu l’année gratuite, et ce à deux reprises.

En attendant, le cabinet Ampere Analysis annonce qu’Apple avait 33,6 millions d’utilisateurs à la fin de 2019. Cela signifie que le service aurait seulement accueilli 6,4 millions de personnes supplémentaires en l’espace d’un an. C’est plus que léger. Si on prend Netflix à la même période, il y avait 167,09 millions d’abonnés payants à la fin 2019 et ils étaient 203,66 millions à la fin de 2020.

Le problème d’Apple TV+ est probablement la disponibilité. Tout le monde ne sait pas que le service est accessible depuis des appareils non-Apple (sauf les terminaux Android). C’est la même histoire pour Apple Music : certains pensent que c’est uniquement sur les produits Apple au vu du nom. Et pourtant, il existe bien une application Android.

En outre, le catalogue d’Apple TV+ est relativement restreint. Apple veut uniquement proposer du contenu original, au lieu de mélanger des contenus originaux et un catalogue d’anciens films/séries. L’approche du fabricant d’iPhone ne semble pas plaire à tout le monde.