Enfin ! Les grosses nouveautés de Plans qui avaient été annoncées voilà trois ans (Look Around, POI largements revus) seront bientôt disponibles en France. Apple vient en effet de démarrer la collecte d’images de rues dans plusieurs régions , une collecte effectuée en voiture… mais surtout à pied. A partir de ce mois de mai et jusqu’à septembre, l’Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est, les Hauts-de-France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie, le Pays de la Loire et la Provence-Alpes-Côte d’Azur seront parcourus par d’étranges piétons affublés d’une perche avec au bout plusieurs caméras disposées en cercle.

Les images récupérées par ce biais serviront à alimenter la fonction Look Around, qui n’est autre qu’un équivalent, un peu plus avancé, du Street View de Google Maps. A noter qu’Apple a aussi commencé à récolter des images de rues à Monaco, en Irlande, en Italie, en Allemagne, en Australie et au Japon.