Apple passe la seconde et accélère toujours plus le rythme de ses nouvelles productions Apple TV+. Le californien vient d’annoncer aujourd’hui le démarrage de la préproduction du film The Tragedy of Macbeth, avec Denzel Washington et Frances McDormand en vedettes. Ce long métrage entièrement tourné en noir et blanc s’inspirera librement du Macbeth de Shakespeare. A la réalisation, le grand Joel Coen, dont ce sera ici la première direction sans son frère Ethan. Les frères Coen ont livré au 7ème art quelques pépites inoubliables, à l’instar de No Country for Old Men (pur chef d’oeuvre), Fargo (idem) et The Big Lebowski (culte parmi les cultes).

A noter qu’Apple partage la production de ce The Tragedy of Macbeth avec le studio A24, qui n’en est pas à sa première collaboration avec Cupertino. The Tragedy of Macbeth sera diffusé en salles vers la fin de l’année, avant sa diffusion sur Apple TV+. On notera que cette stratégie pénalisera quasi exclusivement les abonnés français du service. Pour exemple, la sortie en salles du film Le Peuple Loup (Wolfwalkers) – considéré par de nombreux critiques américains comme le meilleur long métrage de la plateforme – aura eu pour conséquence de repousser de trois ans la sortie du film sur l’Apple TV+ français (chronologie des médias oblige…).

Quel est donc l’intérêt de s’abonner à un service de SVoD (sans back-catalogue rappelons-le) si les meilleures exclusivités ne sont disponibles qu’avec un gros décalage de plusieurs années ? La question se posera peut-être aussi pour le prochain Scorsese produit par Apple TV+, dont il se murmure déjà qu’il sortirait prioritairement en salles en France…