Conçu principalement pour la localisation d’objets à très courte distance, l’AirTag peut aussi être géolocalisé à plus longue distance en s’appuyant sur le réseau informel des autres iDevices situés dans la même zone (un peu comme une triangulation). Il s’avère que cette localisation longue distance fonctionne vraiment très bien… pourvu d’être dans un pays où les iPhone sont très répandus, comme l’Angleterre (Près de 40% d’iPhone en base installée).

Ainsi, un certain Kirk McElhearn, résidant à Stratford-upon-Avon, a envoyé un AirTag par la poste à l’un de ses amis basé à Londres. Et oh merveille, l’AirTag a pu être localisé tout au long de son parcours postal, y compris dans les centres d’expédition ! L’AirTag a été suivi à la trace directement dans l’app Localiser, sans que jamais le signal de positionnement ne se perde. Et bien évidemment, le petit accessoire est arrivé à destination sans soucis particulier. Voilà donc une petite « expérience » finalement beaucoup plus convaincante qu’une campagne de pub.