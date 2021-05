Trying est une charmante série de comédie britannique qui raconte les affres d’un couple de trentenaires face à la perspective d’un enfant (ici, un enfant adopté). Dans la saison 2, le couple a finalement été « validé » pour l’adoption par les services sociaux. Mais le plus dur reste à faire. Nikki (Esther Smith) et Jason (Rafe Spall) sont absolument impeccables et touchants dans cette comédie douce-amère qui « parlera » forcément à tous les parents, et pas seulement les parents d’enfants adoptés. La qualité des dialogues (so british…) et l’aspect feel-good général devraient de nouveau séduire un très large public.



A noter que la première saison a été très bien reçu par les quelques millions d’abonnés d’Apple TV+, au point qu’Apple avait rapidement signé pour une seconde et une troisième saison. La saison 2 de Trying sera disponible dès demain dans son intégralité sur Apple TV+.