Si PUBG Mobile (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) n’a pas le même niveau de popularité qu’un Fortnite – à cause principalement de l’absence de crossplay avec les joueurs PC – les joueurs bénéficient d’un suivi régulier, avec des mises à jours, saisons, et très souvent des références cross-média (Mission Impossible ou Fast and Furious par exemple). La version 1.4, s’avère aussi titanesque que les nouveaux protagonistes qu’elle accueille. Godzilla et King Kong sont en effet de la partie. Les deux titans apparaissent sur l’île d’avant match et peuvent attaquer les camps (y compris les Apex gorgés de ressources) ainsi que les colonies sur leur passage. Peu sociables, les deux monstres géants attaqueront aussi les joueurs trop regroupés !

Les Titans laissent des cristaux après leur passage, soit le Cristal de titan d’Erangel (qui repousse les ennemis et les brûle), le Cristal de titan de Sanhok (qui améliore les capacités de l’utilisateur) et le Cristal de titan de Livik (qui permet de détecter les ennemis à proximité). Plusieurs nouveaux modes de jeu sont proposé sn relation avec les Titans. « Colonies de monstres » impose ainsi de battre Godzilla ou Kong afin de récolter de nouvelles ressources. Le Titan de Livik déplace la zone bleue dans laquelle devront courageusement rentrer les joueurs afin de récupérer des cristaux. A noter qu’un grand Final (forcament Titanesque) se tiendra entre les 25 mai et 8 juin, dans lequel l’équipe Monarque se retrouvera prise dans une bataille entre titans.

Outre les titans, la V1.4 propose de nombreuses nouveautés : la nouvelle carte Hangar sera disponible le 1er juin, et trois nouveaux modes font leur apparition, soit Match à mort (réapparitions illimitées, +1 point par élimination, la première équipe à atteindre l’objectif l’emporte), Arène d’entrainement (choisissez librement des armes) et Maître d’armes en équipe (les joueurs commencent avec les mêmes armes. Pour gagner, éliminez un ennemi avec la poêle ou possédez le plus de points). Un nouveau véhicule est dispo, le coupé RB, et le mode de tir « Visée Stable » améliorera la précision lors des tirs à distance. Cette liste de nouveauté étant loin d’être exhaustive, les plus fans feront bien de consulter la fiche descriptive du jeu.