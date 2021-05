Si l’on en croit de nombreuses rumeurs/leaks récents, l’iPhone 13 devrait disposer d’une encoche TrueDepth plus compacte que celle des modèles actuels. Des sources « proches de la supply chain » enfoncent désormais le clou : le capteur/scanner 3D utilisé pour la reconnaissance faciale Face ID serait 50% plus petit que celui de l’iPhone 12. Cette réduction de taille drastique devrait bien évidemment aboutir à une encoche plus discrète, et ainsi atténuer l’une des principales critiques faites aux iPhone depuis l’iPhone X.

La taille du capteur Truedepth n’a pas évolué depuis l’iPhone X (ci-dessus). Cela devrait changer avec l’iPhone 13

Le capteur VCSEL (Vertical-cavity surface-emitting laser) serait aussi réduit sur de nouveaux modèles d’iPad qui pourraient être commercialisés avant la fin de l’année (ce qui est une affirmation plutôt intrigante étant donné que les iPad Pro 2021 sont déjà annoncés). On notera que le même capteur VCSEL est aussi utilisé dans le bloc arrière, pour le LiDAR.