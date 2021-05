Le procès opposant Epic Games à Apple accouche de nombreuses révélations. Au détour d’une déposition à la barre (virtuelle), on apprend ainsi que les développeurs ne sont pas vraiment emballés par l’Apple Watch. Trystan Kosmynka, l’un des dirigeants de l’App Store, a ainsi confirmé que la smartwatch pommée ne stimulait pas vraiment les projets de développement : sur la semaine du 16 novembre 2019, 58 875 apps iOS ont été soumises à l’App Store, contre 681 applications macOS, 142 apps tvOS… et seulement 72 apps watchOS. Malgré sa boutique intégrée, la toquante d’Apple n’a donc pas l’heur de plaire aux studios de devs.

Il faut dire que malgré son écran OLED assez fin et bien défini, l’Apple Watch n’est pas vraiment appropriée pour les applications trop complexes, et s’avère limitée en terme d’éléments affichables à l’écran. Au final, l’utilisateur se retrouve avec des fonctions de santé, quelques indicateurs de suivi activités sportives, les appels, et bien sûr les informations traditionnellement présentes sur une montre connectée (heure, date, notif messages).