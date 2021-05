L’annonce du Lossless Audio sur Apple Music a soufflé le chaud et le froid. Le chaud, avec le Lossless voire le Lossless Hi-Res sur l’intégralité des 75 millions de morceaux du catalogue Apple Music, et sans surcoût de surcroit. Le froid, avec un méchant retour sur Terre : aucun appareil Apple (ou presque) n’est nativement compatible avec l’ALAC, le format Lossless Audio proposé par Apple.

Du côté des utilisateurs Android d’Apple Music, il y a aussi du bon et du moins bon. Dans la liste des points positifs, on note que le Lossless Audio d’Apple Music sera disponible dès son lancement pour tous les utilisateurs Android du service. En revanche, ces mêmes utilisateurs n’auront pas droit au rendu Dolby Atmos (son 3D spatialisé), seule nouveauté d’ailleurs nativement compatible avec un certain nombre d’appareils Apple (AirPods équipé de puce H1 ou W1 notamment).