L’Apple TV inclut une nouvelle fonction pour l’étalonnage des couleurs à l’aide de l’iPhone, mais ce n’est pas parfait, loin de là même. Des tests révèlent que le résultat obtenu peut dégrader la qualité de l’image, ainsi que la précision des couleurs.

Attention à l’étalonnage des couleurs avec l’Apple TV

Pour réaliser l’étalonnage des couleurs de l’Apple TV (sous tvOS 14.5 au minimum), il faut avoir un iPhone X ou un modèle plus récent équipé de Face ID. Il suffit ensuite de poser son iPhone sur l’écran de son téléviseur pour que des mesures soient prises au vu de la pièce.

Vincent Teoh de la chaîne YouTube HDTVTest, connu pour son professionnalisme et ses tests de téléviseurs, a ainsi testé le système d’Apple avec plusieurs TV. Sur un téléviseur QLED de Samsung, la précision globale des couleurs a été améliorée, mais l’image a été décalée à tort vers un ton bleu plus froid. Sur un téléviseur LED de Sony, la précision de la couleur a été mauvaise et a rendu l’image trop bleue. Pour ce qui est d’un téléviseur OLED de LG, l’étalonnage a permis d’améliorer la précision des couleurs sans rendre l’image trop bleue.

Un autre test a consisté à refaire l’étalonnage des couleurs des téléviseurs avec les réglages par défaut de chacun d’entre eux. Dans les trois cas, la précision des couleurs a été meilleure. En revanche, la qualité de l’image a été dégradée. Il y a notamment eu des bandes successives dont les teintes différentes sont nettement marquées. On parle alors de postérisation.

Vincent Teoh souligne que l’étalonnage des couleurs avec l’Apple TV est loin d’être parfait et ne remplace pas un réglage défini par un professionnel. Il recommande à tout le monde de faire attention pour éviter d’avoir de mauvaises surprises au niveau de la qualité de l’image.