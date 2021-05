Il y a 20 ans jour pour jour, Apple ouvrait les portes de son tout premier Apple Store. 4 jours avant l’inauguration, Steve Jobs présentait en personne l’Apple Store de Glendale (Californie) dans une courte vidéo de 4 minutes. Ce que même Apple n’avait sans doute pas prévu à cette date, c’est le monumental succès qu’allaient connaitre les dizaines puis centaines d’Apple Store disséminés aux Etats-Unis et partout ailleurs dans le monde.



En 20 ans donc, Apple est passé d’un seul à plus de 500 Apple Store répartis dans une vingtaine de pays. Malgré les crises successives qui ont touché de plein fouet les boutiques « physiques », sous l’effet du e-commerce, du dématérialisé, et beaucoup plus récemment du Covid-19, l’Apple Store a continué d’attirer les foules, notamment lors du lancement des nouveaux iPhone.

Les architectures audacieuses (créées par le regretté Art Gensler), les haies d’honneur, les interminables queues ou les tables-présentoirs en bois sont autant de références, de repères visuels connus de tous, qui ont fini par apporter une identité forte à ce qui n’était à la base qu’une boutique de vente surmontée d’un énorme logo en forme de pomme. Certains de ces Apple Store ont même gagné un statut à part, à l’instar du Cube de New-York que les touristes visitent comme n’importe quel autre monument de la ville.

Ron Johnson et Steve Jobs

Les Apple Store ont aussi permis à Apple de réaliser la vision verticale de Steve Jobs, qui souhaitait qu’Apple maitrise l’ensemble de la chaîne, de la conception du produit et de son design jusqu’à sa production et bien sûr sa vente. Ron Johnson sera longtemps le grand maitre d’oeuvre de cette transformation de la branche retail d’Apple, avant de laisser la main en 2014 à Angela Ahrendts. Lors de la crise du Covid-19, Apple a démontré à quel point il tenait à ses boutiques physiques : le californien a payé les employés (à taux plein) durant les périodes de confinement, et n’a pas profité de la situation pour fermer les Apple Store les moins rentables. A l’époque du triomphant Amazon, la firme de Cupertino continue d’utiliser les Apple Store comme des vitrines de luxe pour ses différentes gammes de produits.