Non, vous n’êtes pas sous l’emprise de psychotropes que l’on aurait versé par malveillance dans votre café. Rambo et John « Die Hard » McClane, soit les deux « John » les plus « badass » des années 80, vont très bientôt débarquer dans Call of Duty Mobile (Lien App Store – Gratuit – iPhone). Le FPS multijoueurs proposera quelques missions dans la tonalité de Piège de Cristal et de Rambo et devrait même permettre de se glisser dans la peau de John Rambo (c’est un peu moins clair concernant John McClane, mais on veut y croire…). A noter que cette extension débarquera aussi dans Black Ops Cold War ainsi que dans Call of Duty Warzone.

Les deux héros, les nouvelles missions et sans doute un nouvel attirail très typé 80 (mitrailleuse lourde voire un arc pour Rambo, pistolet Magnum pour John McClane) seront disponibles dès demain au téléchargement pour les titres sus-cités.