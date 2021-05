Apple propose depuis iOS 14.5 un système d’anti-pistage pour empêcher les applications de collecter les données d’utilisateurs. Chaque personne peut accepter ou refuser. Mais comme on peut s’en douter, la majorité des utilisateurs n’en veut pas.

Au vu de la situation avec l’anti-pistage d’iOS 14, les annonceurs se tournent de plus en plus vers Android. L’alliance Post-IFDA, qui regroupe AdColony, Fyber, Chartboost, InMobi, Vungle et Singular, fait le point. Les dépenses pour la publicité ont augmenté entre 8,3% et 21% selon les groupes. Ils misent sur Android et réduisent leurs dépenses pour ce qui est d’iOS (sauf pour Vungle).

Les données d’AdColony montrent que seulement 36,5% des utilisateurs ont accepté le pistage et donc la collecte des données. Pour les applications où Singular est présent, la part est seulement de 16,8%. Aussi, 18,9% des utilisateurs ont désactivé l’option « Autoriser les demandes de suivi des apps ». Cette désactivation bloque par défaut le pistage pour toutes les applications. C’est à retrouver dans Réglages > Confidentialité > Suivi.

Les coûts des impressions publicitaires sont également en baisse. Le secteur s’attendait à une baisse lors de la sortie d’iOS 14.5 le mois dernier, mais elle pourrait être temporaire. Les groupes de l’alliance prévoient que le coût des impressions augmentera régulièrement, car les responsables marketing se sentent plus confiants dans les performances des publicités malgré le système d’Apple.