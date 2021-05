Apple annonce la mise en place de nombreuses fonctionnalités en rapport avec l’accessibilité. On retrouve notamment la langue des signes française pour communiquer à l’aide de son Apple Watch.

Voici toutes les nouvelles fonctionnalités d’Apple pour l’accessibilité :

Sons d’arrière-plan

Pour soutenir la neurodiversité, Apple ajoute une fonction conçue pour minimiser les distractions afin d’aider les utilisateurs à rester concentrés, à se calmer ou à se reposer. Des bruits équilibrés, clairs ou sombres sont disponibles, ainsi que des sons d’océan, de pluie ou de ruisseau. Tous les sons peuvent être réglés pour jouer en arrière-plan afin de masquer les bruits environnementaux ou externes indésirables. Apple affirme que les sons se mélangent aux autres sons audio ou s’y dissimulent.

AssistiveTouch

Pour les utilisateurs à mobilité réduite, AssistiveTouch permettra d’utiliser l’Apple Watch sans avoir à toucher l’écran ou les commandes. Les capteurs de mouvement intégrés, le capteur optique de fréquence cardiaque et l’apprentissage automatique sur l’appareil permettront à l’Apple Watch de détecter les différences subtiles dans les mouvements musculaires et l’activité des tendons qui permettront de contrôler un curseur sur l’écran par des gestes de la main comme un pincement ou une crispation. AssistiveTouch sera lancé dans le courant de l’année.

Suivi oculaire avec l’iPad

Plus tard dans l’année, iPadOS prendra en charge les dispositifs de suivi oculaire tiers pour permettre aux utilisateurs de contrôler l’iPad avec leurs yeux.

SignTime

Ce système permettra aux clients de communiquer avec le service clientèle d’AppleCare et des magasins en utilisant la langue des signes américaine aux États-Unis, la langue des signes britannique (BSL) au Royaume-Uni ou la langue des signes française (LSF) en France, à l’aide d’un navigateur web. SignTime sera lancé le 20 mai.

Nouvelles personnalisations de Memoji

De nouveaux Memojis arrivent pour mieux représenter les utilisateurs avec des tubes à oxygène, des implants cochléaires et un casque souple pour les couvre-chefs.

Améliorations de VoiceOver

Les récentes mises à jour de VoiceOver permettent aux utilisateurs d’explorer plus en détail les personnes, le texte, les données des tableaux et d’autres objets dans les images. VoiceOver peut décrire la position d’une personne ainsi que d’autres objets dans des images. Et grâce à Markup, les utilisateurs peuvent ajouter des descriptions d’images pour personnaliser leurs photos.

Améliorations des prothèses auditives MFi

Apple met en place une nouvelle prise en charge des prothèses auditives bidirectionnelles, permettant des conversations téléphoniques et FaceTime en mains libres. Les modèles de nouvelle génération des partenaires MFi seront disponibles dans le courant de l’année.

Audiogrammes pour l’adaptation des casques

Prise en charge des audiogrammes, de sorte que les utilisateurs pourront personnaliser leur audio en important les résultats de leurs derniers tests auditifs.

Actions sonores pour le contrôle des interrupteurs

Ce système remplace les boutons et les interrupteurs physiques par des bruits de bouche (comme un clic, un bruit sec ou un son « ee ») pour les utilisateurs qui ne parlent pas et dont la mobilité est limitée.

Paramètres d’affichage et de taille du texte

Ils seront personnalisables par application pour les utilisateurs atteints de daltonisme ou d’autres problèmes de vue, afin de faciliter la lecture de l’écran.