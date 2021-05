La photo remonte au 22 octobre 2020, mais elle n’a livré son « secret » que ces dernières heures. On peut y voir le premier Ministre canadien Justin Trudeau en pleine visioconférence devant son MacBook Pro… enfin, un faux MacBook Pro. Des internautes aussi moqueurs que fouineurs se sont en effet rendus compte que le MacBook Pro est en fait un ordinateur HP sur lequel Trudeau a collé un sticker Apple ! Le sticker recouvre le logo HP, mais on peut en effet constater qu’il n’est pas tout à fait droit (on peut même distinguer celui d’HP en transparence). Surtout, le cordon d’alimentation du portable est rattaché au côté droit de l’appareil, alors que TOUS les portables Apple ont le cordon d’alimentation sur le côté gauche.

Hard-hitting sleuthing! 🧐

A team laptop borrowed for a moment in the LPC volunteer hub, for a drop-in to thank volunteers virtually during successful by-elections early last fall.

Some especially keen Apple fans there just brought some ‘real change’ to the look of a team’s 💻 https://t.co/ALxpoHmLuT

— Braeden Caley 🇨🇦 (@braedencaley) May 18, 2021