Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a taclé les produits d’Apple et particulièrement l’iPhone, faisant une référence au Moyen Âge. Il critique également la politique tarifaire du fabricant américain.

« Apple est très efficace dans la poursuite de son modèle économique, qui repose sur la vente de matériel obsolète et hors de prix à des clients enfermés dans leur écosystème », a écrit Pavel Durov. « Chaque fois que je dois utiliser un iPhone pour tester notre application iOS, j’ai l’impression d’être renvoyé au Moyen Âge. Les écrans 60 Hz de l’iPhone ne peuvent pas rivaliser avec les écrans 120 Hz des téléphones Android modernes, qui permettent des animations beaucoup plus fluides », a ajouté le fondateur de Telegram. Il devrait être ravi avec l’iPhone 13 Pro, puisqu’il devrait justement avoir un écran 120 Hz…

Mais selon ses dires, il y a pire que les limitations matérielles. Il estime que les utilisateurs avec un iPhone sont un « esclave numérique pour Apple ». Pavel Durov critique notamment l’obligation d’utiliser l’App Store pour télécharger des applications. Il cite aussi l’utilisation d’iCloud pour nativement sauvegarder les données.

« Il n’est pas étonnant que l’approche totalitaire d’Apple soit si appréciée par le parti communiste chinois, qui, grâce à Apple, a désormais un contrôle total sur les applications et les données de tous ses citoyens qui utilisent des iPhone », a-t-il ajouté. Le fondateur de Telegram fait référence à un récent article du New York Times sur les liens entre Apple et la Chine.

Pour rappel, Apple et Telegram n’ont pas toujours été en bons termes. Pour preuve, la messagerie a déposé une plainte contre le fabricant d’iPhone l’année dernière.