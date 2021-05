C’est une très bonne surprise : après l’annonce d’un partenariat entre SNK et TiMi Studios (qui appartient au géant Tencent) pour le développement de Metal Slug Mobile, on pouvait craindre une version au rabais du célèbre jeu d’arcade. Le premier trailer balaye ses mauvais soupçons : les graphismes respectent l’aspect du titre original sans tomber dans la bouille de pixels (en fait c’est même plutôt joli à regarder), le gameplay semble toujours aussi affuté, et les boss ont vraiment l’air d’être originaux. De plus, la carte du jeu est à priori plutôt vaste (à 35 secondes sur le trailer). En fait, on est pas loin du vrai coup de crush, ce qui sera bien la première fois nous concernant pour un titre de ce studio (à qui l’on doit tout même Honor of Kings/Arena of Valor et Call of Duty: Mobile).





Metal Slug Mobile n’a pas encore de date de sortie, mais au vu de ce qui nous est montré dans le trailer, ce serait bien le diable que le jeu ne sorte pas cette année.