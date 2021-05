Cela fait 20 presque jour pour jour qu’Apple a ouvert son premier Apple Store (le 19 mai 2001 pour être précis). Le 14 mai 2001, un Steve Jobs très en verve présentait à la presse l’Apple Store de Tysons Corner, en Virginie. C’est cet Apple Store 0, point de départ d’un futur réseau Retail de centaines de boutiques physiques, qu’un groupe de créateurs vous invite aujourd’hui à découvrir… en AR (réalité augmentée). Pour en prendre plein la vue, il suffit de cliquer sur ce lien… à partir du navigateur de votre iPhone ou de votre iPad.

🎈🥳 Today marks 20 years of Apple Retail Stores. Step back in time and revisit the world’s first Apple Store exactly as it appeared on opening day in 2001 with this augmented reality experience: https://t.co/FsDkP06DaF pic.twitter.com/c1QEV3pdDJ

— Michael Steeber (@MichaelSteeber) May 19, 2021