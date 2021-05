Spotify annonce que les utilisateurs avec une Apple Watch vont enfin être en mesure de télécharger et d’écouter les musiques hors-ligne sans iPhone. C’était une fonctionnalité réclamée depuis un moment maintenant et elle est enfin là.

Dans son annonce, Spotify fait savoir que le téléchargement de musiques et l’écoute hors-ligne via l’Apple Watch nécessite un abonnement Premium. Ce n’est pas une surprise en soi, c’est la même histoire sur les autres appareils. En France, le prix est de 9,99€/mois pour un utilisateur, 15,99€/mois pour une famille (jusqu’à six personnes), 4,99€/mois pour les étudiants et 12,99€/mois pour les couples.

Le processus est simple. Spotify indique que les utilisateurs doivent d’abord trouver les musiques ou podcasts qu’ils veulent télécharger sur l’Apple Watch. Une fois que c’est fait, il faut toucher les trois petits points et choisir l’option « Télécharger sur l’Apple Watch ». La progression du téléchargement s’affiche dans la section « Téléchargements ». Une fois que le téléchargement est complété, vous verrez une flèche verte à côté du nom des musiques.

Il est bon de noter que l’étape pour trouver la musique et enclencher le téléchargement s’effectue depuis l’iPhone. Le téléphone va alors envoyer la requête à l’application sur l’Apple Watch. Il y a quelques jours, Deezer a lancé l’écoute hors-ligne, mais tout peut être géré depuis la montre pour le coup.