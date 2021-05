C’est une première. Lors du Q1 2021, qui correspond au second trimestre fiscal d’Apple, les iPhone ont trusté les 4 premières places du classement des mobiles les plus vendus… et qui rapportent le plus ! Si l’on regarde le seul classement des « revenus », 6 appareils Apple occupent même le top 10 (iPhone 12 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 11, iPhone 12 mini et iPhone SE 2020). En tête, l’iPhone 12 Pro Max représente 12% du CA du secteur (normal vu son prix), suivi de l’iPhone 12 avec 11% (normal vu ses volumes), l’iPhone 12 Pro (9%), l’iPhone 11 (3%), l’iPhone 12 mini (2%) et l’iPhone SE 2020 (1%). Ces 6 iPhone ont ainsi réalisé 38% du CA du secteur sur la période !

Les iPhone ont aussi dominé en volume de ventes. L’iPhone 12 occupe la tête des ventes avec 5% de Pdm, suivi par l’iPhone 12 Pro Max (4%), l’iPhone 12 Pro (3%) et l’iPhone 11 (2%). Derrière l’iPhone, dans les deux classement, un aéropage de mobiles Samsung ou Redmi, ainsi qu’un Huawei Mate 40 Pro, seul modèle du fabricant à se frayer un chemin dans le classement des smartphones qui rapportent le plus.