L’Apple Store en ligne propose désormais à la vente la manette DualSense de Sony pour la PS5. Cela concerne seulement les États-Unis dans l’immédiat, mais on imagine bien que la France et d’autres pays vont prochainement l’accueillir.

Le prix d’Apple pour la manette de la PS5 est de 69,95 dollars. C’est le même prix chez Sony. En France, la manette est disponible chez Amazon et d’autres revendeurs pour 69,99 euros. Voici la description d’Apple :

Relevez votre niveau de jeu avec la manette sans fil PlayStation DualSense. Vous pouvez la jumeler à votre iPad, iPhone, Mac ou Apple TV compatible via Bluetooth pour profiter de l’extrême précision et du confort qui font la renommée de PlayStation. Elle prend en charge des milliers de jeux, y compris ceux d’Apple Arcade.

Quel rapport entre Apple et la manette de la PS5 ? Il se trouve que la DualSense est prise en charge sur iPhone depuis iOS 14.5, sur iPad depuis iPadOS 14.5, sur Mac depuis macOS 11.3 et sur Apple TV depuis tvOS 14.5. Il en va de même pour la manette de la Xbox Series X, d’ailleurs. Les utilisateurs peuvent ainsi jouer sur leur produit Apple avec le contrôleur. Cela inclut les jeux sur Apple Arcade et PS Remote Play.

En l’état, Apple propose uniquement le coloris blanc. Sony a récemment annoncé des coloris rouge et noir. Peut-être qu’ils arriveront dans quelques semaines sur l’Apple Store en ligne.