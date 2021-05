Apple propose sur son site une nouvelle page « Pourquoi choisir le Mac ». Comme on peut s’en douter au vu du titre, cette page explique les avantages d’un Mac par rapport à d’autres supports.



Voici l’introduction d’Apple pour « Pourquoi choisir le Mac » :

Facile à maîtriser. Prodigieusement puissant. Le Mac est conçu pour vous permettre de travailler, jouer et créer comme jamais vous ne l’auriez imaginé. Il offre de nombreuses apps intégrées, prêtes à utiliser. Grâce aux mises à jour logicielles régulières et gratuites, tout fonctionne parfaitement. Et si vous possédez déjà un iPhone, votre Mac vous semblera familier dès que vous l’allumerez.

Nous avons ensuite le droit à plusieurs arguments : simplicité d’utilisation, puissance, côté intuitif, écosystème avec les autres produits Apple et respect de la vie privée. Apple donne à chaque fois des détails. Il y a également une section moins détaillée qui vante l’éducation, l’utilisation en entreprise, l’accessibilité, l’environnement, le contrôle parental et le partage familial.

La page « Pourquoi choisir le Mac » se conclut avec la liste des différents Mac qui existent. L’internaute peut ainsi découvrir la gamme et choisir le modèle le plus susceptible de lui convenir au vu de ses besoins. Il est d’ailleurs possible d’accéder à la fiche d’information de chaque Mac pour connaître les principales fonctionnalités et les caractéristiques techniques.