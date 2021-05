Une rumeur surprenante voit le jour : Apple préparerait un iPod touch 8 et celui-ci verrait le jour à l’automne 2021. C’est ce qu’annonce le développeur Steve Moser, avec l’aide d’un autre leaker.

L’information est à prendre avec d’énormes pincettes pour l’instant. C’est la première fois qu’on entend parler d’un iPod touch 8, qui plus est avec une sortie pour cette année. Apple semblait avoir mis de côté son baladeur multimédia, mais un nouveau modèle serait dans les cartons.

Steve Moser note qu’Apple a recommencé à évoquer l’iPod touch dans ses communiqués d’Apple Music au mois de novembre « et maintenant nous savons pourquoi », dit-il. Les rendus du produit rappellent l’iPad Air de quatrième génération, avec les mêmes coloris et un écran qui occupe une bonne partie de la surface. Ainsi, le bouton Home disparaîtrait avec probablement Touch ID dans le bouton ON/OFF sur la tranche droite.

In November 2020, Apple added ‘iPod touch’ to their Apple Music PR blurb. Well now we know why. This Fall Apple is planning to release the next version of the iPod touch. Thanks to @AppleLe257 for sourcing info & @Apple_Tomorrow for the renders! pic.twitter.com/ImQQj3hxDc

— Steve Moser (@SteveMoser) May 21, 2021