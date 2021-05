Samsung l’assure : son Galaxy S21 Ultra prend de meilleures photos que l’iPhone 12 Pro Max d’Apple. Le constructeur coréen a publié une publicité à ce sujet. Il compare également le zoom et le fait de prendre une photo pendant une vidéo.

La première publicité se focalise donc sur la qualité photo entre un Galaxy S21 Ultra et un iPhone 12 Pro Max. Il y a en haut une photo prise avec le téléphone de Samsung et en bas une photo venant du téléphone d’Apple. Samsung, en plus de comparer la qualité, fait un zoom pour montrer les détails. C’est ici un moyen de mettre en avant son capteur de 108 mégapixels. « La mise à niveau de votre téléphone ne doit pas être un retour en arrière. Voyez des détails très précis grâce aux 108 mégapixels du Galaxy S21 Ultra 5G », peut-on lire en description.

La deuxième publicité est similaire, sauf qu’elle se focalise exclusivement sur le zoom. Le Galaxy S21 Ultra dispose d’un zoom x100. Et comme on peut s’en douter, il s’en sort mieux que l’iPhone quand on essaye de voir la Lune.

Dans la troisième vidéo, Samsung montre la prise de photo alors qu’une personne tourne une vidéo. Là encore, c’est le Galaxy S21 Ultra face à l’iPhone 12 Pro Max.