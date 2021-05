Les sociétés d’analyses des marchés ne sont jamais à l’abri de grosses boulettes. Concernant Apple, les erreurs sont d’autant moins rares que la firme de Cupertino ne publie plus les chiffres de ventes et que nombre d’analystes semblent encore prisonniers de cadres explicatifs parfois franchement caduques (ce qui était vrai pour Apple il y a 20 ans ne l’est plus du tout aujourd’hui). Et puis il y a aussi les erreurs assez grossières, comme celle que vient de faire Counterpoint (généralement fiable) en publiant un graphique des ventes de smartphones (par marques) en Chine, sur deux trimestres (Q4 2020 et Q1 2021).

Notre confère Patently Apple met le doigt sur une première anomalie : le graphique ne concerne pas réellement les ventes mais le pourcentage de croissance des ventes en séquentiel, ce qui n’a tout simplement rien à voir avec le titre du graphique. Surtout, ce tableau induit largement en erreur, en donnant l’impression qu’Apple réalise un mauvais score tandis que Realme explose tout. Pour quiconque connait un peu l’aspect saisonnier des ventes d’iPhone, -2% de ventes en séquentiel est un excellent score pour Apple, qui maintient quasiment le haut niveau de ventes du Q4 sur le Q1.

Rappelons en effet que sur le Q4 2020, IDC crédite Apple de 16,7% des ventes de smartphones en Chine, à la seconde place du classement derrière Huawei (21,7%). Inversement, Realme progresse fortement d’un trimestre sur l’autre, mais le fabricant part de beaucoup plus bas : Realme n’est même pas dans le top 5 des fabricants en Chine, et se situe seulement à la 7ème place sur le Q1 2021 (malgré ses 82% de croissance). Certes, vu leur niveau de croissance sur le Q1, Vivo et Oppo sont forcément passés devant Apple, mais le californien reste solidement ancré à la 4ème place du marché chinois, dans la roue de ses concurrents directs.