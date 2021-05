Tout comme la Xbox, l’iPod premier du nom fête ses 20 ans cette année. Le site 9to5Mac a eu le bon goût de nous rapeller ces deux décennies de succès… avec un concept, l’iPod Max. Ce modèle ne se contenterait pas de reprendre les lignes de ses prédécesseurs (roue comprise), mais serait aussi parfaitement compatible avec le nouveau format Apple Music Lossless, ce qui n’est pas le cas des AirPods actuels. Cet iPod Max teinte argentée serait dotée d’un port jack… tout comme la prochaine gamme d’AirPod Max imaginée par le site. Ainsi équipés, l’iPod Max pourrait se connecter aux AirPods Max 2 via le câble jack et aller au delà de la limite de débit du streaming audio des AirPods (320kbps en Bluetooth). De quoi profiter sans soucis du Apple Music Lossless (24-bit, 48 kHz)

Concernant les specs, autant ne pas faire dans la demi-mesure : écran Retina 3 pouces, processeurs S6 et W3, AirPlay 3, Bluetooth, 512 Go de capacité de stockage, et bien sûr la compatibilité native Apple Music Lossless.

Réalistes, nos confrères tablent sur des tarifs très élevés, soit 549 dollars pour la seconde génération d’AirPods Max, et 649 dollars l’iPod Max. Mais après tout, quand on aime écouter de la musique sans concessions sur la qualité du son, qu’est ce qu’un dollar de plus ou de moins (je précise : ceci est une vanne pas fine…) ?