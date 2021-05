Les Beats Studio Buds se confirment un peu plus aujourd’hui grâce à une demande de certification d’Apple auprès de la FCC. Le fabricant doit obtenir le feu vert de l’agence américaine pour être autorisé à vendre ses produits (des écouteurs en l’occurrence).

Les données de la FCC révèlent que les Beats Studio Buds ont deux identifiants : A2512 et A2513. Il y a également des schémas fournis par Apple. Malheureusement aucune nouvelle information n’est dévoilée. Mais la certification suggère fortement que la sortie est pour bientôt.

La découverte des Beats Studio Buds a eu lieu la première fois la semaine dernière avec la release candidate d’iOS 14.6 et tvOS 14.6. Les écouteurs se cachaient au sein même du code et nous avons même eu le droit à leur design. La paire ressemble étrangement à des AirPods Pro. On peut d’ailleurs se demander comment Apple va les mettre en avant au niveau du marketing, sachant qu’il y a une concurrence directe entre sa marque et Beats (qui lui appartient).

Apple a sorti aujourd’hui iOS 14.6 et tvOS 14.6 en version finale. On peut donc imaginer que les Beats Studio Buds ne vont pas tarder. Le fabricant n’a rien officialisé à ce stade. Nous allons probablement en savoir un peu plus d’ici les prochains ou d’ici les prochaines semaines.