Apple prépare de nouveaux écouteurs sans fil, à savoir les Beats Studio Buds. La release candidate d’iOS 14.6, disponible depuis un peu plus d’une heure, cache les fichiers pour les écouteurs, comme l’a découvert Steve Mosser. Il en va de même pour la release candidate de tvOS 14.6.

À l’instar des AirPods, les Beats Studio Buds sont complètement sans fil. Il faut comprendre par là qu’ils ne sont pas reliés entre eux par un câble. Toujours en rapport avec les AirPods, les prochains écouteurs de Beats semblent être proches des AirPods Pro. Il y aura également un boîtier de charge.

On peut en tout cas voir qu’il y aura au moins trois coloris : noir, blanc et rouge. Nous ne savons pas pour l’instant si d’autres coloris seront disponibles une fois le produit commercialisé.

Il n’y a pour l’instant pas d’information quant à la date de sortie des Beats Studio Buds. Mais sa présence dans le code d’iOS 14.6 et de tvOS 14.6 suggère que ce sera pour bientôt. La version finale d’iOS 14.6 et de tvOS 14.6 sera disponible dans quelques jours, tout comme macOS 11.4 et watchOS 7.5.

On peut en tout cas se demander si les écouteurs ne vont pas faire doublon/concurrence avec les AirPods Pro. Il sera aussi intéressant de voir s’il y aura un support pour l’offre Lossless d’Apple Music. Car comme nous l’avons vu un peu plus tôt, les AirPods, AirPods Pro et AirPods Pro Max ne supporteront pas la nouvelle offre du service de streaming.