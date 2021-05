Les détenteurs des AirPods, AirPods Pro et AirPods Max ne pourront pas profiter d’Apple Music en Lossless. Apple a confirmé la mauvaise nouvelle auprès de T3. En revanche, il y aura bien le support pour l’audio spatial.

L’offre Lossless d’Apple Music a été annoncée aujourd’hui. Elle sera disponible sans surcoût pour tous les abonnés du service de streaming, et ce dès le mois de juin. Il va toutefois falloir avoir le matériel adéquat pour faire la différence entre la qualité standard (AAC 256 Kbps) et le Lossless (16 bits/44,1 kHz) ou le Hi-Res Lossless (24 bits/192 kHz). Autant dire que cela va concerner une minorité de personnes.

Pourquoi les AirPods, qu’importe le modèle, ne peuvent-ils supporter le Lossless avec Apple Music ? Le problème vient du Bluetooth. Chaque paire d’AirPods utilise le codec AAC pour le Bluetooth quand elle est connectée à un iPhone, là où le Lossless avec Apple Music utilise le codec ALAC.

Comment écouter sa musique en Lossless dans ce cas ? Apple parle d’une disponibilité depuis un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV, tant qu’ils sont reliés à un appareil adéquat. Il peut s’agir de casques filaires (un DAC ou autre adaptateur est nécessaire pour le Hi-Res Lossless).

Naturellement, on peut imaginer qu’Apple va faire des changements avec ses futurs AirPods pour prendre en charge l’ALAC en Bluetooth. Les fuites et autres rumeurs parlent d’un lancement des AirPods 3 et des AirPods Pro 2 pour cette année. Ces deux paires d’écouteurs seront-elles compatibles avec Apple Music Lossless ? C’est une très bonne question.