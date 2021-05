L’app Steam Link (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) prend désormais en charge les manettes DualSense de la PS5. Les premiers retours indiquent que certaines fonctions haptiques et les gâchettes adaptatives sont reconnues, et que tout fonctionne globalement sans soucis. Bien évidemment, cette prise en charge ne fonctionne qu’avec iOS 14.5. Les dernières mises à jour de l’app permettaient déjà le support du tandem clavier/souris, forcément nécessaire pour un certain nombre de jeux PC, ainsi que les contrôleurs PS4 ou Xbox One. A noter enfin que pour les jeux qui ne reconnaissent pas nativement le mapping boutons de la DualSense, ce sont les boutons de la DualShock (PS4) qui s’affichent à l’écran.

Steam Link nécessite un Mac sous macOS 10.13 ou une version plus récente (ou un ordinateur capable d’exécuter Steam, sous Windows, Mac ou Linux). A noter que le Mac (ou le PC) doit être connecté au même réseau local que l’ordinateur sur lequel Steam est lancé (une connexion via le port Ethernet est conseillée).