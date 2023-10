La semaine écoulée a été une nouvelle fois assez riche du côté d’iOS/iPadOS, la preuve :

KINGDOM HEARTS Missing-Link sera donc un A-RPG avec des fonctions d’exploration s’appuyant sur le GPS de l’iPhone. Pour autant, il ne sera pas nécessaire d’aller se balader dehors, à contrario des jeux du studio, pour décrocher des trésors ou des affrontements. La bêta fermée du jeu sera disponible pour les heureux élus dès le 19 novembre prochain, la sortie du jeu étant prévue pour 2024.

Slayaway Camp 2 Netflix & Kill est le prochain atout du catalogue Netflix Games (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Le jeu mélange la thématique du slasher (bien de saison) avec du puzzle game de type « poussage de bloc ». C’est malin, c’est mignon, mais ça ne fait pas trop peur. Il faut disposer d’un compte Netflix pour en profiter.

Reverse: 1999 : un JRPG avec un scénario en béton basé sur le voyage dans le temps (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). La direction artistique est vraiment très classe, mais en revanche, c’est blindé de mécaniques freemium.

Et bien sûr, c’est aujourd’hui que Résident Evil Village est disponible à la fois sur iOS et sur Mac, mais ça, on vous en parle dans cet article