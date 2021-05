La chaine YouTube 512 Pixels (tenue par l’historien de l’iMac Stephen Hackett) nous gratifie d’une petite douceur nostalgique sous la forme d’un comparo improbable entre un iMac G3 Tangerine de 1999 et un iMac M1 coloris orange… de 2021. La comparaison entre les deux machines est surtout l’occasion de constater l’énorme bond en avant technologique qui s’est produit en un peu plus de 20 ans. Processeur PowerPC G3 cadencé à 400 MHz d’un côté, M1 à huit cœurs à plus de 2 Ghz de l’autre, un unique port USB contre une multitude de ports, 6 Go de stockage contre 512 Go… à 2 To, sans même parler de la monumentale différence d’épaisseur entre l’écran à tube cathodique de l’iMac G3 et la dalle Retina ultra fine de l’iMac M1 (laissons de côté la définition, ce serait trop cruel).



On pourrait encore continuer longtemps la litanie de tout ce qui sépare ces deux machines (OS, interface, poids, souris et périphériques, etc.) et constater que finalement l’iMac ne l’emporte objectivement que sur un point, son lecteur de CD-ROM intégré. Et pourtant, au final, votre serviteur n’est pas loin de partager l’avis de Stephen Hackett : l’iMac qui touche en plein coeur n’est pas le modèle de cette année mais bien la bécane rondouillarde et chaleureuse de 99. Ce n’est sans doute pas objectif, mais c’est comme ça…