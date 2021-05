PureVPN, on vous en parlait (en bien) il y a peu, et on vous en reparle aujourd’hui pour une raison très simple : ce VPN ultra complet, sécurisé et performant est proposé à 82% de réduction pour les French Days. Oui, c’est une sacré réduc. Alors on récapitule pour les quelques retardataires du fond : grâce à un réseau de serveurs en peer to peer le VPN permet de contourner la quasi totalité des limites géographiques de l’internet, comme par exemple l’impossibilité de s’abonner à un service de SVoD étranger si l’on est pas résident de ce pays. Avec le VPN, cette contrainte saute, et donc à vous l’accès au catalogue américain (ou japonais, ou allemand, etc.) de HBO Max, Netflix, Disney+, Apple TV+, et de bien d’autres services encore.

Si vous doutiez que l’offre de contenu puisse être plus complète ailleurs… ne doutez plus. Cherchez donc le génial film d’animation Wolfwalkers sur l’Apple TV+ français. Ou plutôt, arrêtez de chercher, car vous ne le trouverez pas. En revanche, sur l’Apple TV+ américain… Idem concernant les séries Showtime (seulement dispo sur Canal+ en France), et ce ne sont là que quelques exemples. Avec PureVPN, on peut aussi avoir accès à toutes les grandes compétitions sportives (Roland Garros, F1, MotoGP, UEFA Euro, etc.). PureVPN est l’outil le plus approprié pour s’affranchir des barrières artificielles du web, un outil qui plus est particulièrement complet : confidentialité, sécurité, performances serveurs, ergonomie, PureVPN coche vraiment toutes les cases, et même un peu plus…

Avec PureVPN, pas de concessions sur la sécurité et la confidentialité des données : chiffrement 256bit AES de niveau militaire, Internet Kill Switch (protection assurée lorsque la connexion tombe), pas de journalisation, adresse IP personnalisée… rien ne manque pour assurer la tranquillité de l’utilisateur. A l’heure des spyware, malwares et cookies trop indiscrets, cette avalanche de fonctions a plutôt de quoi rassurer. Et ce n’est pas tout, car PureVPN se dote d’une interface bien pensée, qui simplifie énormément l’accès aux différentes fonctions. Ainsi, il suffit d’un simple clic pour basculer sa connexion entre PureVPN et la connexion FAI. Quant aux performances, les 6500 serveurs répartis partout dans le monde garantissent des débits optimisés qui tireront le maximum de votre connexion.

Convaincu ? Alors n’oubliez pas que PureVPN est proposé en ce moment avec 82% de réduc sur le plan à 1 an dans le cadre des French Days, ce qui équivaut à 1,57 euros/mois au lieu de 9,6 euros, ou bien encore 21 euros sur un an au lieu de 115 euros ! On vous l’a déjà dit plus haut : c’est une sacré promo !

[Sponso]