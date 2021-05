iOS 14.6 : des problèmes d'autonomie pour certains utilisateurs

Apple a proposé la version stable d’iOS 14.6 au téléchargement et des utilisateurs se plaignent de l’autonomie de l’iPhone. Fort heureusement, ce n’est pas tout le monde. En réalité, la majorité semble n’avoir aucun souci particulier.

Problème d’autonomie avec iOS 14.6 sur iPhone

Malgré tout, des témoignages sur Twitter, Reddit et ailleurs font d’état de problème avec l’autonomie depuis le passage sur iOS 14.6. Certains utilisateurs expliquent que l’autonomie a baissé, tout comme l’état de santé. Il est également question de l’iPhone qui chauffe.

Heya @Apple

iOS 14.6 Heating Alert

What about testing your iOS update before general release?

iOS 14.6 just set a new record in battery drain, and seems to damage battery health as well plus Heating Problem. My iPhone 11 burning my hand.🔥🔥 — Manik Prasher (@PrasherManik) May 25, 2021

iOS 14.6 produces significant battery drain, a reduction in battery health, the phone gets very hot. This is very noticeable when listening to podcasts. iPhone 11 Pro Max, 256 GB, iOS 14.6. #iOS14.6 — Jarrid Brown (@himjawa) May 25, 2021

Il est bon de noter que l’iPhone fait plusieurs opérations en tâche de fond après l’installation d’une mise à jour logicielle. C’est pour cette raison qu’il est important de voir si le problème de batterie est bel et bien existant après plusieurs jours, et non uniquement dans les 24 heures qui suivent l’installation.

Des tests inquiétants

Cela étant dit, des tests ont été faits par iAppleBytes avec plusieurs modèles d’iPhone et les résultats ne sont pas rassurants. La chaîne YouTube note qu’il y avait déjà un problème avec la première release candidate d’iOS 14.6 et ce n’est pas bien mieux avec la seconde. Il se trouve que la version stable d’iOS 14.6 est exactement la même que la seconde release candidate (build 18F72). « C’est le pire résultat de batterie que j’ai jamais obtenu sur mes appareils », note iAppleBytes.