iFixit aura pris son temps pour le démontage complet (et en règle) de l’iMac M1. Après une première partie publiée le 24 mai, iFixit finalise cette fois son désossage de l’iMac M1. Sans surprise, tout est soudé ou presque, et le plus incroyable est sans doute de constater que malgré l’extrême finesse de ces iMac, il reste beaucoup d’espace vide derrière l’écran. La miniaturisation à son sommet. Ce qui n’a pas été miniaturisé en revanche, ce sont les deux énormes chambres acoustiques (les grosses parties métalliques à droite et à gauche sur la seconde photo) destinées à la partie audio. La qualité sonore des iMac a bien été notée dans plusieurs tests. On sait désormais pourquoi.

Pour le reste, pas trop de surprises, hormis le fait que derrière le logo Apple se cachent des antennes WiFi et… des piles CR2016 ! Bon point dans ce royaume du « tout soudé tout collé », les composants du port USB-C sont facilement détachables du reste de la carte-mère. Petit point qui en dit long sur le soucis du détail d’Apple, l’intérieur du boitier tout comme les ports sont de la même couleur que la coque externe.

Ces quelques éléments notables ne parviennent pas à relever la note finale. Le premier iMac M1 récolte un indice de réparabilité de 2/10.