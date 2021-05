Les 4 modèles d’iPhone 12 (iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max) sont tous équipés de dalles AMOLED, et il en irait de même pour les futurs iPhone 12S/13 qui seront commercialisés à la rentrée. Pour la société d’analyse Omdia, ce choix de composant élargi à tous les modèles, les ventes massives de l’iPhone 12 ainsi que le probable succès des iPhone 13 devraient faire d’Apple le plus gros client de dalles AMOLED dans le monde, devant même Samsung (à qui Apple commande la grande majorité de ses dalles).

Ainsi, Omdia estime qu’Apple commandera près de 169 millions de panneaux AMOLED sur l’année en cours, ce qui serait très au dessus des 114,5 millions de panneaux AMOLED commandés l’an dernier, et au dessus donc des 157 millions de dalles commandées par Samsung. Samsung Display resterait le principal fournisseur de dalles AMOLED destinées aux iPhone. LG Display hériterait de 50 millions de commandes de dalles AMOLED tandis que BOE se contenterait d’une commande de 9 millions de dalles (sur 169 millions donc). En outre, les iPhone 13 Pro et Pro Max devraient bénéficier d’écrans AMOLED LTPO (ce qui autorise des fréquences de rafraichissement plus élevées).

Apple pourrait garder la main sur le marché OLED en 2022. Des rumeurs insistantes indiquent en effet que les iPad Pro de l’an prochain disposeront à leur tour de dalles OLED (en lieu et place du Mini-LED, qui n’aura donc servi que de « bouche trou » technologique).