Jeu délirant du mangaka et créateur de JV Hato Moa, Hatoful Boyfriend (Lien App Store – 5,49 euros – iPhone/iPad) est un visual novel teinté de dating qui met en scène… des oiseaux (essentiellement des pigeons). Le joueur incarne « le seul être humain à fréquenter le prestigieux lycée St-Pigeonation, habituellement réservé aux oiseaux exceptionnels »! Malgré la promiscuité étrange avec vos copains volatiles, vous passez sans problèmes en seconde année. Les études sont longues, mais il reste un peu de temps pour roucouler un peu. Vous voilà donc en quête de l’âme sœur, à plume qui plus est ! Le dating avec les oiseaux est sans aucun doute la partie la plus barrée de ce titre… qui n’est pas toujours aussi dingo qu’il en a l’air…

Ce petit bijou nonsensique sera retiré de l’App Store (et de presque toutes les boutiques en ligne) à la fin de ce mois de mai, sans autre explication de l’éditeur Devolver. A noter que la version Steam du jeu, éditée cette fois directement par le studio Mediatonic, restera disponible dans la boutique. Si ce type de jeu vous séduit, il ne faudra donc pas trop attendre…