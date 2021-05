L’attirance de Sony pour le mobile ne date pas d’hier. Dès 2016, le géant japonais avait lancé, via son studio ForwardWorks, les adaptations mobiles des célèbres licences Wild Arms, Everybody’s Golf ou bien encore Parappa the Rapper. En 2018, le même studio lançait un Disgaea free-to-play de piètre facture. Plus récemment, des rumeurs indiquaient que certaines licences pourraient être adaptées sur iOS, à l’instar du superbe The Last Gardian. Ce soutien encore timide au mobile pourrait désormais devenir plus constant, et on l’espère surtout, plus qualitatif .

Jim Ryan a en effet confirmé lors d’une réunion de stratégie d’entreprise que le mobile restait l’un des axes de développement de PlayStation : « Le contenu développé par les PlayStation Studios ces 25 dernières années a créé une grande variété de licences et offert à PlayStation des expériences immersives qui procurent des émotions et embarquent les joueurs dans des aventures. Nous avons réfléchi à la façon dont les joueurs pourraient profiter de notre contenu, et nous avons connu quelques réussites par le passé en expérimentant avec les jeux mobiles et les applications afin d’offrir davantage de choix aux joueurs. Le mobile est juste l’un des marchés que nous explorons pour atteindre des millions de joueurs au-delà de nos plates-formes. »

Pour ceux qui n’auraient pas bien saisi le message, Ryan a appuyé son propos :« PlayStation a un énorme catalogue de licences variées qui peuvent transiter vers le smartphone et compléter nos jeux AAA ou nos services en ligne. Nous explorons le marché mobile avec quelques licences PlayStation merveilleuses, donc restez à l’affût ! ». Voilà qui a de quoi ouvrir l’appétit, même si la crainte du free-to-play qui tâche n’est jamais très loin. Un bon Wipeout, The Last Gardian voire un petit Astrobot dans nos iPhone, voilà qui aurait quand même une sacré gueule…