Sebastiaan de With, le développeur de l’app photo Halide Mark II (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), s’est amusé à comparer les perfs photographiques des nouveaux iPad Pro M1, et a constaté que les blocs photos des modèles 2020 et 2021 étaient strictement identiques :

Un point aurait changé cependant : Sebastiaan de With affirme que l’iPad Pro 2021 dispose d’un super mode-Macro (qu’il baptise même mode Microscope) : l’iPad Pro M1 est ainsi capable de prendre des clichés d’objets placés très près de l’objectif, ce que ne peuvent pas faire les iPhone 12/12 Pro. Les résultats sont assez spectaculaires, mais de With note que le LiDAR a tendance à gêner la mise au point. Il suffirait alors de passer en manuel sous Halide (forcément) pour obtenir des clichés Macro tout à fait respectables.

L’enthousiasme du développeur-photographe fait plaisir à voir, mais il y a tout de même un petit hic. Le mode Macro des iPad Pro M1 est en effet déjà présent dans les anciens modèles d’iPad Pro, même s’il semble bien que l’effet Macro soit encore plus prononcé sur les nouveaux modèles. Ceci étant dit, les futurs acheteurs seront sans doute ravis d’apprendre que leur iPad Pro flambant neuf dispose d’un mode photo non référencé par Apple.